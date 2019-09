The Witcher 3 ESR Overhaul: la mod che stravolge le dinamiche GDR riceve un corposo update

Mentre i fan dello Strigo attendono con ansia l'uscita di The Witcher 3 su Nintendo Switch, il programmatore dilettante conosciuto con il nickname di "Gondzza" continua a lavorare su ESR Overhaul, un enorme tool gratuito che introduce trantissime mod in The Witcher 3 per stravolgerne le meccaniche GDR.

Lo scopo dichiarato dell'autore di ESR Overhaul è quello di offrire agli appassionati di The Witcher 3: Wild Hunt l'opportunità di ripercorrere le gesta di Geralt di Rivia in un'avventura che risulti essere originale, appagante e impegnativa.

Grazie anche al nuovo aggiornamento, la "collezione di mod" ESR Overhaul amplia l'universo ruolistico del capolavoro fantasy di CD Projekt con un nuovo sistema di abilità, un inventario completamente riformulato, una gestione del bottino rivista, una diversa collocazione di nemici e creature, nuovi elementi alchemici da utilizzare per creare pozioni, esplosivi o veleni e, soprattutto, un sistema di combattimento basato sui punti di forza e di debolezza dei nemici. La resistenza degli avversari a determinati tipi di attacchi fisici, magici ed elementali obbligherà gli utenti a cambiare di frequente la propria strategia di attacco, elevando così il tasso di sfida dell'intera opera sia nelle missioni introduttive che nelle fasi più avanzate.

Sulle pagine di NexusMods potete scorrere la lista completa degli interventi compiuti da Gondzza per regalarci un'esperienza ludica e ruolistica del tutto inedita con il tool ESR Overhaul. Chi desidera trasformare l'avventura a mondo aperto di Geralt di Rivia anche sotto il profilo squisitamente sonoro, inoltre, sarà felice di sapere che ESR Overhaul è perfettamente compatibile con la mod Music Overhaul che amplia sensibilmente l'offerta di brani strumentali presenti nella colonna sonora di The Witcher 3 su PC.