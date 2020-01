The Witcher 3 e fotografia in-game: Sony sfida i giocatori a immortalare Geralt su PS4

Con il recente debutto dello Strigo creato dalla fantasia di Andrzej Sapkowski sul piccolo schermo, The Witcher 3: Wild Hunt, acclamata produzione di CD Projekt RED, è tornato ad essere protagonista sulla scena videoludica, con un numero record di giocatori su PC.

Il team di Sony ha dunque colto l'occasione per proporre alla community di giocatori attiva su PlayStation 4 una nuova sfida dedicata proprio a Geralt di Rivia. Nell'ambito di Share of the Week, periodico contest di fotografia in-game, gli appassionati hanno cercato di immortalare in un'unica istantanea scenari e situazioni vissute all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt. Tra gli scatti dei partecipanti, sono state infine selezionate sei immagini vincitrici, premiate, come di consueto, con la relativa pubblicazione sui canali social PlayStation. Gli scatti premiati si concentrano principalmente su Geralt di Rivia, ma tra i vincitori è riuscita a farsi spazio anche la giovane Ciri. Tra notti tenebrose, nuove albe e scenografici tramonti, le avventure dello Strigo tornano a mostrarsi negli scatti che potete visionare direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?



In seguito al recente rinvio di Cyberpunk 2077, il team di CD Projekt RED resta attualmente impegnato nello sviluppo dell'ambiziosa avventura ambientata a Night City.