The Witcher 3 gameplay su PS5 e Xbox Series X/S: c'è la Photo Mode con l'Update Nextgen

Il preannunciato evento sull'Update Nextgen di The Witcher 3 fa da sfondo alle primissime scene di gameplay tratte dalla versione del kolossal ruolistico di CD Projekt ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il REDstream tenuto su Twitch dalla software house polacca ha confermato tutte le anticipazioni condivise dagli stessi vertici di CDPR nei giorni scorsi, come il supporto del Ray Tracing e i miglioramenti alla definizione delle texture e degli elementi naturali o architettonici dello scenario.

CD Projekt entra poi nel merito degli interventi compiuti con l'Update Nextgen di The Witcher 3 Wild Hunt per informarci di aver integrato la gestione in Ray Tracing dell'illuminazione globale, tantissime ottimizzazioni nella fruizione dell'interfaccia, una mappa interattiva più 'leggibile' e la Modalità Fotografica. Lo strumento implementato da CD Projekt consentirà a tutti gli appassionati di scattare foto modificando parametri come l'ora del giorno, la posizione di Geralt o dei nemici a schermo e tanto altro.

Il lancio dell'Update Nextgen di The Witcher 3 Wild Hunt è atteso per il 14 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'aggiornamento sarà completamente gratuito per chi possiede già il titolo (a patto ovviamente di fruirlo sulla medesima famiglia di sistemi). Chi desidera indossare per la prima volta i panni di Geralt di Rivia avrà l'opportunità di acquistare la versione nextgen di The Witcher 3 Complete Edition a partire dal 14 dicembre, con tutti i DLC gratuiti rilasciati fino ad oggi e le espansioni principali Hearts of Stone e Blood and Wine.