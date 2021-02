The Witcher 3: Geralt arriva su PS1 con un demake 'alternativo'

Il successo riscosso dalle ultime avventura videoludiche di Geralt di Rivia ha portato alla creazione di diverse produzioni a tema: tra le più recenti troviamo ad esempio il gioco da tavolo di The Witcher.

A questo trend non hanno potuto non contribuire gli appassionati, che hanno dato vita nel tempo ad omaggi, mod, reinterpretazioni e molto altro. Ad anni di distanza dalla pubblicazione di The Witcher 3: Wild Hunt c'è ancora chi si diverte nel ricreare alcune delle scene più iconiche in versione alternativa. Tra questi troviamo un utente attivo su YouTube come Anders Lundbjork, che ha provato ad offrire una propria versione di una delle sequenze più note del gioco.



La sequenza in cui - dopo una sequela di imprese e missioni - il buon Geralt di Rivia si rilassa con un meritato bagno caldo è stata ricreata in un demake che propone uno stile grafico che richiama la prima PlayStation. Tuttavia, in questa versione "alternativa" della scena, non sembra esserci pace per il povero Strigo, tormentato da una serie di distrazioni impreviste. Nel caso in cui siate curiosi, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news.



Nel frattempo il gioco si prepara a vedere la luce su di una nuova "piattaforma", con The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo su Tesla.