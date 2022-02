The Witcher 3: Geralt, Eredin e Yennefer sono le nuove e costose statue Sideshow

Il successo della serie TV Netflix di The Witcher sembra aver rinnovato l'interesse nei confronti del titolo CD Projekt RED, al punto da spingere l'azienda produttrice di statue da collezione Sideshow a proporre tre nuove e costosissime statue dedicate a tre personaggi molto importanti.

Se fino ad oggi la serie di statue Sideshow vantava tantissimi prodotti economici, sembra che ora sia possibile accaparrarsi anche qualche oggetto più prestigioso. Sono infatti state aperte le prenotazioni per tre nuove statue dedicate a Geralt di Rivia, Yennefer ed Eredin. Questi oggetti sono alti circa 50 centimentri e vantano un livello di dettaglio sensibilmente superiore rispetto alle statue attualmente in vendita a 50 euro sullo store ufficiale di Sideshow. Non a caso, infatti, il prezzo delle tre statue in questione è molto più elevato e ciascuna di esse vi costerà ben 500 euro. Per quello che riguarda la data d'uscita di questi splendidi pezzi da collezione a tema The Witcher 3 Wild Hunt, questa varia da statua a statua, sebbene tutte sono previste tra l'estate e l'autunno 2022. Nel frattempo è già possibile scoprire tutti i dettagli sul sito ufficiale, sul quale si possono anche prenotare tutte.

