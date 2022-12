The Witcher 3: Geralt gira il mondo nelle cartoline che celebrano l'Update Next Gen

Premuratisi di lanciare l'Hotfix 2 di The Witcher 3 Next Gen su PC, i ragazzi di CD Projekt RED festeggiano la fine dell'anno e celebrano la pubblicazione della versione attualizzata del GDR open world condividendo delle splendide cartoline realizzate dalla community.

Gli artwork condivisi dalla software house polacca sono il frutto di una collaborazione tra CDPR e diversi artisti internazionali, ivi compreso Leonardo Ambrosini: l'illustratore e concept artist italiano ha offerto a Geralt e Yennefer un romantico viaggio nel Bel Paese per scattare selfie all'ombra del Colosseo e della Torre di Pisa.

In questa sua nuova veste da turista, lo Strigo si gode le vacanze insieme ai suoi amici e alle sue fiamme gustandosi i paesaggi di Siviglia, Cracovia, Mont Saint-Michel, Berlino e delle Grotte di Mogao in Cina.

In calce alla notizia trovate la galleria immagini con le squisite cartoline realizzate da CD Projekt e dagli artisti che hanno partecipato a questa simpatica iniziativa, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Witcher 3 Next Gen su PlayStation 5, con tutte le analisi e le considerazioni sulle innovazioni grafiche, ludiche e di gameplay di questo importante Update gratuito disponibile da pochi giorni su PC, PS5 e Xbox Series X/S.