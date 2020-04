The Witcher 3, Geralt e nudità: alla scoperta dei misteri del Rating

Chi ha giocato a The Witcher 3: Wild Hunt è perfettamente a conoscenza della presenza di scene di nudo all'interno del gioco: CD Projekt RED ha svelato alcuni retroscena sugli accorgimenti che è stato necessario adottare per inserirle.

Nel corso di un'intervista concessa al portale tedesco Gamestar, Philippe Weber, Quest Designer presso la software house polacca, ha infatti condiviso alcuni dettagli sui processi e i criteri che regolano l'assegnazione del Rating ad un videogioco. In particolare, si apprende, vi sono in genere differenti criteri nel giudicare cut-scene/sequenze scriptate e momenti in cui invece l'utente ha il diretto controllo del personaggio. in questo secondo caso, racconta CD Projekt RED, le regole adottate dai Rating Board sono in genere più stringenti.



E proprio queste ragioni stanno alla base della scelta del team di non inserire scene di nudo non scriptate all'interno di The Witcher 3. Sono infatti molteplici sistemi di rating che non avrebbero apprezzato la possibilità di vedere Geralt di Rivia aggirarsi liberamente per il mondo di gioco senza indumenti, riferisce Weber. I criteri più permissivi in termini di cut-scene hanno invece consentito di introdurre le iconiche scene della vasca da bagno o dell'unicorno, durante le quali, comunque, non viene mai mostrata alcuna sequenza contenente nudità integrale. Eravate a conoscenza di queste differenze nei criteri di valutazione delle differenti scene di un videogioco?



The Witcher 3 ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, mentre CD Projekt Red è attualmente impegnata nella conclusione dei lavori su Cyberpunk 2077.