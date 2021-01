The Witcher 3: Geralt con lo snowboard grazie a una mod!

VGX Snowboarder è il nome di una nuova mod di The Witcher 3 Wild Hunt che aggiunge al gioco di CD Projek RED una tavola da snowboard utilizzabile non solo per spostarsi ma anche come arma per colpire i nemici!

Non stiamo scherzando e per rendervene conto vi basterà guardare il video qui sopra o scaricare VGX Snowboarder per The Witcher 3 da Nexus Mod, chiaramente il file è compatibile solamente con la versione PC dal momento che le edizioni console di The Witcher 3 non supportano in alcun modo le mod per personalizzare l'esperienza.

VGX Snowboarder dona a Geralt anche un paio di occhiali scuri da snowboard, ideale per affrontare le discese a tutta velocità. Guardando il video vi renderete facilmente conto di come il mondo di The Witcher 3 Wild Hunt sia decisamente adatto per andare in snowboard, e non ci riferiamo solamente alle aree innevate, anzi!

Quest'anno The Witcher 3 verrà aggiornato per PS5 e Xbox Series X/S, tutti coloro che possiedono il gioco su PS4 e Xbox One potranno scaricare gratis l'upgrade per le console next-gen con varie migliorie tecniche tra cui caricamenti rapidi e altre ottimizzazioni legate al framerate, alla stabilità e alla risoluzione.