The Witcher 3: Geralt diventa uno Stregone con la mod che introduce decine di incantesimi

La smisurata passione per The Witcher 3: Wild Hunt spinge lo sviluppatore dilettante conosciuto come Menschfeind13 a realizzare un'incredibile mod che introduce decine di magie e di incantesimi inediti nella versione PC del capolavoro ruolistico di CD Projekt.

L'approccio adottato dal modder per integrare nell'ecosistema di gioco di The Witcher 3 queste nuove stregonerie è piuttosto semplice e trae spunto da altri kolossal GDR come Skyrim o Gothic: l'autore della mod si è infatti limitato ad aggiungere degli oggetti incantati che, una volta equipaggiati, consentono all'utente di sprigionare tutta la loro forza magica.

Una volta scoperti gli anelli, i tomi di stregoneria, le balestre ancestrali e tutti gli altri elementi di equipaggiamento disseminati dal modder nell'universo di gioco, gli emuli di Geralt di Rivia possono sbloccare un ventaglio di magie tanto ampio da comprendere mini tornado, nubi velenose, attacchi tramite teletrasporto, fulmini, accecanti fasci di luce e lingue di fuoco. Ciascuno di questi oggetti, per giunta, è arricchito da una descrizione unica che si ricollega alla tradizione del gioco per arricchirne la storia e il lore.

Vi lasciamo alle immagini e ai filmati di gameplay esplicativi della mod "Magic Spell for Signs" e, qualora ve le foste perse, vi consigliamo di ammirare anche il lavoro svolto dagli autori delle mod Exodus ReShade in Ray Tracing e HD Reworked Project di The Witcher 3.