The Witcher 3: tutti i giochi in offerta su GOG per il quinto anniversario

Oggi The Witcher 3 Wild Hunt compie cinque anni e CD Projekt RED festeggia non solo con un video documentario sullo sviluppo ma anche scontando tutti i giochi della serie su GOG, in offerta fino al 25 maggio.

Tutti i giochi della serie e le espansioni sono in vendita al prezzo complessivo di 66.51 euro anzichè 201.90 euro, con un risparmio pari a 135.39 euro (-67%) ma ovviamente è possibile acquistare anche i singoli giochi. The Witcher Enhanced Edition costa 1.39 euro, The Witcher 2 Assassin's Creed Kings Enhanced Edition ha un prezzo di 2.69 euro mentre The Witcher 3 Wild Hunt costa 8,99 euro.

La GOTY Edition di The Witcher 3 è in offerta a 14.99 euro, l'espansione Blood & Wine costa 7.99 euro mentre Hearts of Stone viene venduta a 3.99 euro. Il Season Pass è scontato a 9.99 euro, inoltre troviamo in offerta anche Thronebreaker The Witcher Tales, The Witcher Adventure Game e il video di uno speciale concerto live di The Witcher 3 Wild Hunt.

Secondo alcuni rumor The Witcher 3 GOTY Edition sarà gratis su Epic Games Store nelle prossime settimane, al momento però si tratta solamente di supposizioni non supportate da indizi concreti, il gioco è però in offerta durante i Mega Saldi dell'EGS, in vendita a 14,99 euro.