The Witcher 3, dal gioco alla serie tv: omaggio ad Henry Cavill nelle versioni next-gen

Il 14 dicembre 2022 è finalmente arrivato l'upgrade gratis di The Witcher 3 per PC, PS5 e Xbox Series X/S, che permette di godersi il celebre Action/RPG con una serie di migliore pensate appositamente per la next-gen.

E tra le piccole aggiunte di queste edizioni, trova spazio anche un omaggio ad Henry Cavill, l'interprete di Geralt di Rivia nella serie tv di The Witcher targata Netflix che, tuttavia, lascerà al termine della futura terza stagione, attesa nel corso del 2023. Non è attualmente un gran periodo per l'attore: è stato infatti rivelato che Henry Cavill non tornerà nei panni di Superman, dato che il nuovo film dovrebbe concentrarsi su una versione molto più giovane dell'iconico supereroe DC Comics. A maggior ragione, quindi, il piccolo tributo incluso nelle nuove versioni di The Witcher 3 Wild Hunt risulta un piacere non solo per i fan, ma anche per lo stesso Cavill, grande fan della serie videoludica di The Witcher ancora prima di interpretare Geralt in televisione.

All'interno del gioco, infatti, un utente ha trovato un riferimento a Kal, il cagnolino dell'attore, collegato all'epilogo di una quest inedita aggiunta nelle edizioni next-gen. Philipp Weber, narrative director all'interno di CD Projekt RED, ha confermato su Twitter la legittimità del tributo: "Con le tristi notizie di oggi relative al Superman di Henry Cavill, è stato bello aver avuto una piccola opportunità per dimostrare il nostro apprezzamento verso la grande passione e dedizione che Henry ha dimostrato nei confronti di The Witcher", afferma Weber.

Il futuro dell'amato attore resta per il momento incerto, in attesa di novità positive per il proseguo della sua carriera. Se non altro il tributo strappa un sorriso al netto delle brutte notizie.