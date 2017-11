The Witcher 3 gira a 60fps su Xbox One X anche senza una patch dedicata

è finalmente giunta sul mercato e sono già tantissimi iad essersi aggiornati per supportare la potenza supplementare messa a disposizione dall'hardware.

Mentre vi scriviamo, The Witcher 3: Wild Hunt non risulta essere uno di essi, dal momento che non è ancora stata pubblicata una patch dedicata, prevista per un non meglio precisato futuro. Eppure il capolavoro di CD Projekt RED riesce ugualmente a sfruttare la potenza aggiuntiva di Xbox One X incrementando il frame-rate a 60fps.

Potete giudicare voi stessi guardando il video in apertura. La risoluzione non risulta essere aumentata, ma l'esperienza appare notevolmente più fluida rispetto a quella offerta su Xbox One, dove il frame-rate era bloccato a 30fps. Di tanto in tanto si verifica qualche calo, specie nelle situazioni più concitate, come nel combattimento contro il Grifone, oppure nelle aree più complesse, come all'interno della gigantesca città di Novigrad.

Si tratta, in ogni caso, di una novità incredibilmente gradita, che non potrà che essere ulteriormente perfezionata con una patch dedicata. Cosa ve ne pare?

The Witcher 3: Wild Hunt si è aggiornato recentemente sulle piattaforme Sony per supportare PlayStation 4 Pro: in quel caso, tuttavia, si è avuto solo un aumento di risoluzione, mentre il cap del framerate è rimasto fissato a 30fps.