The Witcher 3 gira meglio su Switch o Steam Deck? La video comparativa non lascia dubbi

Dopo aver mostrato la nuova grafica di Fortnite su Unreal Engine 5.1, l'ormai famoso youtuber ElAnalistaDeBits dedica il suo ultimo video raffronto alle versioni Nintendo Switch e Steam Deck di The Witcher 3.

L'aggiornamento contenutistico che ha accompagnato il lancio dell'Update Next Gen di TW3, infatti, ha interessato anche le versioni Switch e last-gen del capolavoro ruolistico di CD Projekt RED, di conseguenza per il creatore di contenuti si è resa necessaria una nuova analisi grafica e prestazionale.

A giudicare da quanto mostrato dal video che campeggia a inizio articolo, il vincitore indiscusso di questa 'sfida tecnologica a distanza' tra console ibride non può che essere Steam Deck. La piattaforma portatile di Valve riesce a restituire a schermo un'esperienza visiva decisamente più ricca, merito della maggiore potenza computazionale di Steam Deck rispetto alle console della famiglia Switch.

La forbice prestazionale tra i due sistemi testati dallo youtuber si riflette sulla grafica di The Witcher 3: gli emuli di Geralt di Rivia che possiedono il PC ibrido di Valve possono immergersi in scenari più dettagliati e nitidi, con texture più definite, un sistema di illuminazione più avanzato e una maggiore distanza visuale. Il divario tra le due piattaforme si amplia ulteriormente osservando il tempo richiesto per effettuare il caricamento della mappa open world e aspetti come la densità della vegetazione, la stabilità del framerate, la qualità delle ombre e la risoluzione.

Prima di lasciarvi al video che trovate in cima alla notizia, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di The Witcher 3 Next Gen su PS5.