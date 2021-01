The Witcher 3 girerà sulla nuova Tesla, Elon Musk non stava scherzando

A metà gennaio Elon Musk aveva sganciato la bomba: vi piacerebbe giocare con i videogiochi sulla Tesla? Detto fatto, la nuova Plaid Model S in arrivo il prossimo mese presenterà un sistema di gaming avanzato che andrà oltre la possibilità di giocare a Pokemon Go e Minecraft sulla Tesla.

Sebbene non ci siano ancora molti dettagli, al momento è stato confermato che The Witcher 3 Wild Hunt sarà presto giocabile sulla Model S Plaid grazie ad una versione ottimizzata appositamente per l'hardware con potenza da 10 TeraFLOPS, a parte questo però non sappiamo purtroppo molto altro.

La potenza è fuori discussione ma basterà questo per garantire un'esperienza ludica di alto livello? Tesla Model S Plaid disporrà di due schermi da 8 e 17 pollici ma non sappiamo se sarà possibile giocare su entrambi i display o solamente su un pannello. E per quanto riguarda il sistema di controllo?

Sono tanti gli interrogativi ancora da scegliere, certo è che Elon Musk è assolutamente deciso a rivoluzionare il mondo del gaming "su ruote" e continuerà ad investire in questo business, chissà che in futuro le postazioni multimediali da auto non diventino vere e proprie postazioni di gioco, l'ideale per passare il tempo durante un lungo viaggio.