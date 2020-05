The Witcher 3 GOTY su Epic Games Store, potrebbe essere gratis in futuro?

L'insider Wario64 ha condiviso questa mattina un Tweet cancellato dal profilo di Epic Games Store che conferma l'arrivo di GTA 5 gratis per PC a partire da oggi, tuttavia c'è anche una seconda notizia interessante sempre relativa all'EGS.

A quanto pare The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition ha fatto la sua comparsa nel database del negozio, la pagina però è stata rapidamente rimossa. Wario64 non esclude che in futuro anche questo titolo potrebbe essere offerto gratis, anche se al momento si tratta solamente di una supposizione non supportata da indizi concreti e reali. Una speranza, più che una certezza, in attesa di eventuali annunci da parte di CD Projekt RED.

L'arrivo di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition su Epic Games Store sembra certo ma le possibilità che venga offerto gratuitamente sembrano essere limitate, anche se non certo pari a zero. Da qualche settimana EGS ha ridotto il numero di giochi gratis settimanali da due a uno, probabilmente con l'obiettivo di aumentare la qualità media degli stessi, con GTA V gratis che potrebbe rappresentare una sorta di nuovo corso. Ne sapremo di più nelle prossime ore.