The Witcher 3 GOTY Edition: cala ancora il prezzo su Amazon, costa meno di 18 euro

Continua a scendere il prezzo di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition su Amazon: il gioco è ora in vendita al prezzo scontato di 16.98 euro, il prezzo più basso mai raggiunto dalla terza avventura dello strigo.

Potete acquistare The Witcher 3 GOTY in offerta a 16.98 euro, il gioco è venduto e spedito da Amazon e dunque potrete approfittare della spedizione veloce e gratuita con Amazon Prime per abbattere ulteriormente i costi e massimizzare il risparmio.

La promozione è valida solo sulla versione per PlayStation 4, ricordiamo che la Game of the Year Edition include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. Vi ricordiamo che The Witcher 3 verrà aggiornato gratis per PS5 e Xbox Series X/S, tutti i possessori del gioco riceveranno l'upgrade next-gen a costo zero non appena questo sarà disponibile nel corso del 2021.

Si tratta dunque di una occasione imperdibile per recuperare uno dei videogiochi più acclamati e venduti degli ultimi anni, nel caso questo non faccia ancora parte della vostra ludoteca. Infine, segnaliamo che su Everyeye.it trovate anche la guida agli easter egg di The Witcher 3, il gioco di CD Projekt è davvero ricchissimo di segreti da scoprire!