The Witcher 3 GOTY Edition è la nuova offerta della Amazon Gaming Week

La Amazon Gaming Week 2021 continua a riservare interessanti sorprese e dopo The Last of Us Parte 2 a 29.99 euro è ora la volta di un secondo titolo molto amato venduto a prezzo scontato. Parliamo come avrete intuito dal titolo di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition.

Su Amazon The Witcher 3 GOTY è in sconto a 18.98 euro in versione per PlayStation 4. Si tratta dell'edizione italiana del gioco, il prodotto è venduto e spedito da Amazon e dunque potrete approfittare anche della spedizione gratis con Amazon Prime se siete abbonati al servizio.

Ricordiamo che The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, un pacchetto completo per vivere nel migliore dei modi l'avventura di Geralt di Rivia. Da sottolineare che tutti i possessori di The Witcher 3 potranno scaricare gratis l'aggiornamento next-gen non appena questo sarà disponibile nel corso del 2021.

Con poco meno di venti euro potete acquistare uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni, già compatibile con PlayStation 5 e in futuro aggiornabile gratuitamente con varie migliorie per la console next-gen di Sony. L'offerta è valida fino al 21 febbraio.