The Witcher 3 GOTY Edition in sconto su Amazon, ecco la nuova offerta

Iniziamo la settimana con una nuova offerta targata Amazon: il celebre negozio di eCommerce propone The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a prezzo scontato solamente per un periodo limitato.

Nello specifico la GOTY Edition del gioco CD Projekt è in vendita a soli 19.99 euro nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino, normalmente fissato a 40 euro.

Oltre al gioco questo pacchetto include le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, quella in vendita su Amazon è la versione europea con audio in inglese, polacco, tedesco e francese e sottotitoli in inglese, francese, tedesco, polacco, italiano e spagnolo.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è regolarmente disponibile in magazzino e pronto per l'evasione, dunque avrete la certezza di ricevere il vostro ordine in tempi brevi senza dover attendere eventuali riassortimenti delle copie fisiche. La promozione è valida per un periodo limitato e in ogni caso fino a esaurimento delle scorte disponibili, dunque affrettatevi se siete interessati prima che sia troppo tardi.