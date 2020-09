The Witcher 3: grafica migliore con Reworked Project 12.0 Ultimate Mod, ora disponibile

Dopo mesi di teaser e comparative, il modder Halk Hogan PL ha finalmente pubblicato la versione 12.0 della sua modHD Reworked Project, che punta a migliorare ulteriormente le texture e i modelli della versione base del gioco per PC.

HD Reworked Project offre texture ad altissima qualità senza sacrificare le performance. Il suo creatore dichiara infatti che le richieste di VRAM sono le medesime del gioco base. In sostanza, se già riuscite a far girare The Witcher 3 ai dettagli massimi, non avrete alcun problema con questa mod. HD Reworked Project 12.0 offre anche Normal Maps di qualità, mesh ad alta conta poligonale e un livello di dettaglio (LOD) maggiore per gli oggetti in lontananza.

Halk Hogan PL non ha fornito un changelog con i cambiamenti introdotti con la versione 12.0, in compenso ha condiviso il trailer comparativo che potete visionare in cima a questa notizia. Come fa notare DSOGaming, con tutta probabilità il modder ha utilizzato delle tecniche basate sull'IA per migliorare le texture, poiché quelle nuove hanno lo stesso identico stile di quelle base, a tutto vantaggio della fedeltà all'opera originale. HD Reworked Project 12.0 pesa 9,23 GB e può essere scaricata dalla pagina dedicata su NexusMods.

The Witcher 3 Wild Hunt, ricordiamo, è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Un aggiornamento grafico gratis per PS5 e Xbox Series X si trova attualmente in lavorazione.