The Witcher 3 gratis su GOG Galaxy 2.0 per chi lo possiede su PC, PS4 e Xbox One

I vertici di CD Projekt lanciano una nuova iniziativa promozionale dedicata a tutti gli appassionati dello Strigo. A partire da oggi, 16 giugno, chi possiede già una copia di The Witcher 3 Wild Hunt su PC, PlayStation 4 o Xbox One può riscattarlo gratis sulla piattaforma di GOG Galaxy 2.0.

Per poter aderire all'iniziativa, basta collegare a GOG Galaxy 2.0 il proprio account PC (Origin, Steam o Epic Games Store) o della propria console "di riferimento",ossia quella dove abbiamo comprato originariamente The Witcher 3, e seguire le indicazioni fornite dalle FAQ del negozio digitale di GOG.com.

In base alle indicazioni fornite dal colosso videoludico polacco che, tra pochi mesi, lancerà sul mercato Cyberpunk 2077, la copia di TW3 ottenuta su GOG Galaxy 2.0 vanterà i medesimi contenuti di quella acquistata sulla piattaforma originaria: i possessori della Game of the Year Edition di The Witcher 3, quindi, potranno scaricare gratis sia l'avventura base che l'intero pacchetto di espansioni.

La promozione in questione, attiva solo per l'utenza PC, PS4 e Xbox One (e quindi non per i possessori di TW3 Complete Edition su Switch) sarà disponibile fino alle ore 13:00 italiane del 23 luglio 2020: una volta riscattata la propria copia gratis di The Witcher 3 su GOG Galaxy 2.0, quest'ultima non scadrà al termine dell'offerta lanciata da CD Projekt e sarà vostra per sempre. In calce alla notizia trovate il link al portale di GOG.com.