The Witcher 3 gratis su PlayStation Now: l'avvistamento della community

Con un netto incremento del numero di abbonati a PlayStation Now, il servizio di abbonamento di casa Sony si è reso di recente protagonista di un processo di crescita.

Merito dello sviluppo del servizio è da imputarsi anche all'ingresso nel catalogo di produzioni di particolare rilievo. A queste ultime, potrebbe presto andare ad aggiungersi anche l'ultima avventura dello Strigo di CD Projekt RED. A segnalarlo, è la sempre attenta community di giocatori attiva su Reddit. Sulle pagine del noto forum, come potete verificare direttamente in calce a questa news, è infatti apparsa una segnalazione legata all'avvistamento di The Witcher 3: Wild Hunt nel catalogo di PlayStation Now.

Pur non risultando al momento giocabile per gli utenti iscritti al servizio di casa Sony, la sua inclusione nella categoria "Aggiunti di Recente" ha destato parecchia curiosità nel pubblico. La presenza dell'ultima epopea di Geralt di Rivia nel catalogo di PlayStation Now potrebbe essere frutto di un semplice errore, ma anche rivelarsi invece una anticipazione di una imminente aggiunta. Al momento, non resta che attendere per saperne di più.



Nel frattempo, gli appassionati si chiedono quando potranno avere dettagli su di un nuovo capitolo della saga, con diversi rumor che puntano a Ciri come protagonista di The Witcher 4.