The Witcher 3 gratis su Xbox Game Pass? Trapela online il video di annuncio dell'X019

Dalle pagine di Reddit, un utente del popolare forum ha pubblicato il filmato promozionale dell'X019 Fan Fest che preannuncia l'arrivo su Xbox Game Pass di The Witcher 3: Wild Hunt, il kolossal ruolistico di CD Projekt con protagonista Geralt di Rivia.

Il video, trapelato online su Twitch e poi ripreso dal redditor, pubblicizza infatti il servizio in abbonamento Xbox Game Pass Ultimate consigliandoci di servircene per scaricare "gratuitamente" tre videogiochi del calibro di Gears 5, The Outer Worlds di Obsidian (anch'essa al centro di diversi rumor legati all'X019), Devil May Cry 5 e, appunto, The Witcher 3.

Nel momento in cui scriviamo, i canali social di CD Projekt e della divisione Xbox di Microsoft non riportano la notizia che, se confermata nel corso dell'X019 Fan Fest di Londra, suggerirebbe l'arrivo immediato dell'ultimo atto dell'epopea fantasy a mondo aperto dello Strigo nel catalogo di Xbox Game Pass su Xbox One (il trailer leak mostra solo l'icona della console e, quindi, non sembra fornire degli indizi sull'arrivo di Wild Hunt su PC).

Per la conferma o la smentita ufficiale a questa importante indiscrezione, di conseguenza, bisognerà attendere solo fino alle ore 21:00 di questa sera, giovedì 14 novembre, per assistere insieme a noi alla puntata speciale di Inside Xbox trasmessa da Londra in occasione dell'apertura dell'X019 Fan Fest.