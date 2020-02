The Witcher 3 HD Reworked Project 11.0 esce a marzo, pubblicato un nuovo video

Il Modder Halk Hogan ha annunciato la data di uscita di The Witcher 3 HD Reworked Project 11.0, nuova versione della celebre mod che ha come obiettivo quello di dotare il gioco CD Projekt RED di texture in altissima risoluzione.

Le precedenti versioni hanno dimostrato le qualità di progetto e la versione 11.0 dovrebbe essere, a detta dell'autore, quella finale e definitiva. Questo pacchetto include texture in altissima qualità per le mappe, il terreno e dettagli come rocce, terra e acqua, il tutto consumando una minor quantità di VRAM rispetto alle versioni della mod già pubblicate nei mesi scorsi. La versione 10.0 ha migliorato oltre 1.000 texture, l'update 11.0 andrà quindi a modificare ulteriormente l'aspetto grafico.

The Witcher 3 ha incassato oltre 50 milioni di dollari su Steam da ottobre 2018 ad oggi, il gioco è tornato ai piani alti delle classifiche grazie al successo della serie The Witcher su Netflix, la quale ha garantito all'opera CD Proejkt RED un fortissimo boost di vendite in tutti i principali mercati internazionali.

La scorsa settimana Saber Interactive ha pubblicato una nuova patch per The Witcher 3 Switch, la quale supporta anche i salvataggi Cross-Platform tra PC e Switch oltre ad ottimizzare il comparto tecnico e risolvere bug e problemi tecnici segnalati dalla community.