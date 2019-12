The Witcher 3: Henry Cavill della serie Netflix spiega quante volte ha finito il gioco

Discutendo con British GQ del successo della serie Netflix di The Witcher, l'attore che interpreta Geralt di Rivia, Henry Cavill, è tornato sulla sua esperienza videoludica con la saga fantasy di CD Projekt e spiegato quante volte abbia giocato e finito il terzo capitolo.

Dopo essersi soffermato sul suo amore per i videogiochi come Overwatch e i suoi eroi, l'attore britannico che ha assunto i panni (e i muscoli) dello Strigo svela che "la mia prima esperienza con questo franchise è avvenuta con The Witcher 3". Henry Cavill afferma di aver completato il gioco per ben "due volte e mezza", sperimentando diversi livelli di difficoltà per trovare il perfetto equilibrio tra il divertimento e la sfida. Già a luglio, d'altronde, Cavill asserì di aver giocato a The Witcher 3 molte volte.

L'attore ritiene di essersi cimentato con le sfide di The Witcher 3 per un totale di 100 ore, un tempo che, a suo dire, è stato più che sufficiente a fargli comprendere le principali sfumature caratteriali del Geralt videoludico di Wild Hunt e aiutarlo, così facendo, a trasporre il tutto nel suo personaggio in vista delle scene da girare per la serie Netflix.

La straordinaria popolarità raggiunta grazie alla sua interpretazione dello Strigo ha determinato anche un balzo nelle vendite di The Witcher 3 su Steam e GOG, oltre alla creazione di simpatiche mod che trasformano i volti di Geralt di Rivia e di Yennefer in quelli, appunto, di Henry Cavill e Anya Chalotra.