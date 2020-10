The Witcher 3 e Horizon Zero Dawn in 8K: RTX 3090 è un mostro di potenza!

Lo youtuber Bang4BuckPC Gamer ha fatto sfoggio dell'incredibile potenza computazionale del suo PC di fascia alta spingendo The Witcher 3 e Horizon Zero Dawn in 8K a 30fps sfruttando una NVIDIA GeForce RTX 3090, la nuova GPU ammiraglia della casa di Santa Clara.

Il creatore di contenuti si è così appoggiato alla sua fiammante postazione da PC Gaming con CPU AMD Ryzen 9 3950X e 32GB di memoria RAM 4400Mhz DDR4 per condurre delle prove con i due kolossal action ruolistici di CD Projekt e Guerrilla Games, come pure con Final Fantasy XV e Crysis 3.

I risultati ottenuti dallo youtuber sono a dir poco eccezionali: con Horizon Zero Dawn, impostando tutti i parametri grafici a un livello superiore a quello della versione PS4 PRO è stato possibile raggiungere la risoluzione di 8K con un framerate medio di 30fps.

Ancora più sorprendente è stato invece il responso ottenuto dalla sua GeForce RTX 3090 con The Witcher 3 in 8K: con tutti i parametri della grafici impostati su Ultra, l'avventura fantasy dello Strigo viaggia sui 40 frame al secondo. Anche la prova condotta su Final Fantasy 15, con parametri analoghi sia per la risoluzione che per i setting grafici, ha restituito un risultato di 35-40fps nel framerate medio.

Prima di dare un'occhiata ai video realizzati dallo youtuber, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale su RTX 3090, 3080 e 3070, le nuove schede video con cui la casa verde tiene ufficialmente a battesimo la serie NVIDIA Ampere.