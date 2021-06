The Witcher 3 immagina la next gen con oltre 50 Mod: lo Strigo in 8K su RTX 3090

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di un eventuale The Witcher 4, la community legata all'immaginario dello Strigo continua a realizzare interessanti esperimenti su The Witcher 3: Wild Hunt.

In particolare, non mancano i tentativi di convertire l'ultima epopea di Geralt di Rivia, esordita sul mercato videoludico ormai diversi anni fa, in un'opera dall'estetica next-gen. Sfruttando intriganti combinazioni di hardware e Mod, nel tempo The Witcher 3: Wild Hunt ha sorpreso con la sua duttilità, confermata dal recente progetto messo a punto dal canale YouTube Digital Dreams.



Applicando alla versione PC di The Witcher 3 la bellezza di oltre 50 Mod, quest'ultimo ha dato forma ad un'incarnazione à la next-gen del titolo. Supportato da una risoluzione in 8K, il gioco è animato dalla potenza hardware di una scheda NVIDIA RTX 3090, in una declinazione che replica a schermo gli effetti di un sistema di illuminazione basato sul Ray Tracing. Per osservare il risultato in azione, potete visionare il video dedicato realizzato da Digital Dreams, disponibile direttamente in apertura a questa news.

In chiusura, ricordiamo a tutti gli appassionati dell'opera dello scrittore Andrzej Sapkowski che molto presto si svolgerà il festival WitcherCon promosso da Netflix e CD Projekt RED. Durante l'evento, tuttavia, non saranno presentate nuove produzioni di carattere videoludico.