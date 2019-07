The Witcher 3: l'impressionante mod HD Reworked Project si aggiorna alla versione 10.0

A 4 anni di distanza dal lancio, The Witcher 3 Wild Hunt continua ad offrire alcuni degli scorci più suggestivi che abbiamo avuto la fortuna di ammirare durante questa generazione videoludica, ma altrettanto impressionante è l'impegno con cui la community dei modder si sta prodigando per migliorare ulteriormente l'impatto visivo dell'action-RPG.

Creato e perfezionato dal modder Halk Hogan PL, l'HD Reworked Project si è da poche ore aggiornato alla versione 10.0. L'intento di questo lavoro è quello di migliorare sensibilmente la qualità delle texture di personaggi e mondo di gioco senza andare a compromettere la visione artistica originale di CD Projekt RED.

Ciò che potete ammirare in cima alla notizia è l'ultima versione del progetto, ora disponibile per il download su PC. Il balzo in avanti è davvero notevole: dai terreni fangosi alle mura, passando per gli equipaggiamenti dei soldati, i bacini d'acqua, le armi e tutto il resto; il lavoro svolto dal modder sembra davvero di pregevole fattura. Se siete interessati a provare la mod grafica sui vostri PC, vi rimandiamo al link che trovate in chisura di notizia, dove potrete procedere al download del contenuto.

The Witcher 3 Wild Hunt è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One, ed è in attesa di sbarcare anche su Nintendo Switch entro la fine del 2019. Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi al nostro excursus sull'intera storia della trilogia di CD Projekt, nell'attesa che le opere di Andrzej Sapkowski vengano trasposte sul piccolo schermo grazie alla serie targata Netflix.