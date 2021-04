The Witcher 3 incontra God of War grazie a una mod

La community di modder di The Witcher 3: Wild Hunt sta continuando a crescere con il passare del tempo, e numerosi appassionati dell'Action/RPG firmato CD Projekt RED stanno trovando varie soluzioni per tenere sempre alto l'interesse attorno al gioco a distanza di sei anni dalla sua uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Adesso il modder milckywayy ha aggiunto una nuova, interessante arma all'arsenale di Geralt di Rivia, che su PC può ora affrontare mostruosità brandendo l'iconica Leviatano, l'ascia utilizzata da Kratos nell'acclamato God of War, il soft reboot uscito su PS4 nel 2018. A colpire è la grande cura risposta dal creatore nel replicare in maniera fedelissima l'arma originale, classificata in The Witcher 3 nella categoria delle armi secondarie. Installarla su PC è molto semplice e, una volta seguite le istruzioni dalla pagina ufficiale di NexusMods dedicata al gioco, sarà possibile acquistare l'oggetto in tre punti specifici della mappa: dal mercante di Ofier, dal mastro fabbro Hattori e nella bottega di Lazard Lafargue.

Sicuramente l'idea di vedere una simile mod stuzzica la fantasia di vedere un incredibile cross-over tra le serie di The Wicher e God of War: un incontro-scontro tra Geralt e Kratos sarebbe senza dubbio un momento epico. Lasciando da parte i sogni, ricordiamo che The Witcher 3 arriverà su PS5 e Xbox Series X/S nella seconda metà del 2021, tramite un aggiornamento gratuito per chiunque possieda le versioni old-gen. Nel frattempo CD Projekt ha confermato lo sviluppo parallelo di titoli AAA dal 2022.