The Witcher 3, iniziate le spedizioni della statua Geralt Ronin: ecco l'unboxing

Lo scorso maggio, per celebrare al meglio l'l'apertura del suo negozio di merchandise ufficiale, CD Projekt RED ha avviato i preordini per un pezzo da collezione davvero pregiato: la stupenda statua Geralt Ronin.

Ebbene, cinque mesi dopo, la compagnia polacca ha finalmente cominciato a spedirla a tutti coloro che l'hanno prenotata! Proposta al prezzo di 219,00 euro (più 3,30 euro di spedizione), questa stupenda statua è realizzata in polystone, è alta 30 centimetri ed è completamente dipinta a mano. Come il suo nome lascia chiaramente intendere, re-immagina lo strigo Geralt di Rivia come un Ronin, termine che, nel Giappone medievale, veniva usato per indicare i samurai decaduti, privi di un padrone. Per la precisione, lo raffigura nel Cimitero di Koyasan (il più famoso del Giappone) mentre si appresta a fronteggiare un demone Oni. Su di lui veglia l'amichevole Tatarimokke, uno spirito con le sembianze di un gufo. La statua non è ancora esaurita ed è disponibile per l'acquisto anche per coloro che non l'hanno prenotata precedentemente: se volete approfittarne, potete farlo recandovi a questo indirizzo.

Se siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta, allora vi consigliamo di guardare il video unboxing confezionato per l'occasione dai ragazzi di CD Projekt RED, nel quale vengono mostrati tutti i pezzi e la procedura di montaggio della base e della statua stessa. Lo trovate in cima a questa notizia, mentre in calce abbiamo allegato il making of della statua.