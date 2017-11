Dopo l'articolo di approfondimento sui miglioramenti di Tianfall 2 su, Xbox Wire ha pubblicato un'intervista con Jakub Kutrzuba diin cui ci vengono rivelati i benefici di cui godràsulla nuova console di

Su Xbox One X The Witcher 3 Wild Hunt potrà contare su texture, ombre, ambient occlusion e texture filtering di qualità superiore, e di un miglioramento generale delle performance. Il gioco, inoltre, supporterà l'HDR e girerà in 4K (anche se non viene esplicitamente specificato se nativi o upscalati). Presente anche il supersampling, che garantirà una resa visiva migliore su TV Full HD. Cosa ne pensate?