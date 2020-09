The Witcher 3 Light Edition per Nintendo Switch spunta in rete: di cosa si tratta?

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile su Nintendo Switch nella sua Complete Edition da un bel po' di mesi ormai. Ha stupito tutti, quindi, scoprire che nei listini di Media Markt, catena tedesca da noi conosciuta come Mediaworld, è apparso un certo The Witcher 3: Wild Hunt - Light Edition. Di cosa si tratta?

Bella domanda! Al momento non c'è nessuna informazione concreta, poiché la scheda del prodotto (reperibile a questo indirizzo) è piuttosto avara di dettagli e il prezzo sembra essere un placeholder. Cosa potrebbe stare ad indicare la dicitura Light Edition? Alcuni hanno avanzato l'ipotesi che possa trattarsi di un'edizione più "leggera" del gioco, stipata su una card da 8GB piuttosto che su quella da 16GB, con un certo quantitativo di dati da scaricare a parte. Una scelta del genere avrebbe senso nell'ottica del risparmio dei costi di produzione, visto che le schede di memoria per Switch sono abbastanza costose. Qualcuno ritiene che si tratti del solo gioco base, senza le espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone. Secondo altri, invece, potrebbe trattarsi di un'edizione priva dei bonus fisici, ossia il compendio, la mappa e gli adesivi.

Cosa ne pensate? Intanto, se qualcuno di voi ancora non sa come se la cava sull'ibrida il gioco dello strigo, potete leggere la nostra recensione di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition.