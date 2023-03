The Witcher 3: un magico cosplay di Keira Metz sdraiata a letto

I problemi dell'update 4.01 di The Witcher 3 sono stati risolti attraverso un hotfix, ma il titolo sviluppato da CD Projekt RED sta continuando a far discutere di sé per i contenuti sessuali. A proposito di ciò, ecco un cosplay di Keira Metz da The Witcher 3, una delle maghe con cui Geralt può avere una romance.

La software house polacca ha promesso di risolvere al più presto il Vagina Gate di The Witcher 3 e i giocatori non potranno più ammirare gli organi genitali femminili delle protagoniste del titolo. Non sono solamente le bellissime Yennefer e Triss a poter cominciare una relazione con lo Strigo di Rivia, ma anche Keira Metz.

A nord-est di Mezzobosco si trova la capanna di Keira, eccentrica maga ed ex consigliera del Re Foltest di Temeria che ama il lusso e odia la vita all'aria aperta. Con lei, Geralt può intraprendere una relazione momentanea.

Ritroviamo Keira, il cui destino può variare in base alle decisioni assunte dal giocatore nel corso della trama di The Witcher 3, in questa interpretazione della cosplayer Katssby Sophie. Su Instagram l'artista ha condiviso uno scatto fedelissimo in cui veste i panni della bella maga dai capelli biondi, sdraiata a letto con un cesto di frutta al suo fianco.