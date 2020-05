The Witcher 3 nelle mani dei fan: nuovo look con HD Reworked Project 12.0 Ultimate

Mentre di comincia a discutere di un possibile The Witcher 4 con protagonista Ciri, prosegue con costanza ed entusiasmo l'attività condotta dalla community su di The Witcher 3: Wild Hunt.

In particolare, i giocatori e gli appassionati PC non cessando di creare le più svariate mod volte a modificare diversi aspetti dell'universo videoludico di Geralt di Rivia. Tra queste ultime, troviamo un progetto particolarmente interessante, battezzato dal suo creatore come The Witcher 3 HD Reworked Project Ultimate. Questa specifica mod punta a migliorare il comparto grafico del GDR a firma CD Project RED, andando progressivamente ad interessarne diversi aspetti.

Dopo aver dedicato particolare attenzione ai dettagli legati all'ambientazione, il suo creatore, attivo all'interno della community come "Halk Hogan PL", ha ora deciso di concentrarsi sugli NPC. Il design e l'estetica di questi ultimi sono dunque i protagonisti assoluti della versione 12.0 del The Witcher 3 HD Reworked Project Ultimate, recentemente mostratasi in azione. Direttamente in apertura a questa news potete infatti visionare un video confronto che mostra le modifiche apportate dal modder: cosa ve ne pare del risultato?



In chiusura, ricordiamo che il GDR ha recentemente festeggiato il proprio quinto anniversario: per l'occasione CD Projekt RED ha svelato alcuni retroscena sullo sviluppo di The Witcher 3: Wild Hunt.