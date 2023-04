The Witcher 3: migliorato il framerate su PS5 e Xbox Series X|S, conferma l'analisi di DF

Già all'interno del changelog diffuso da CD Projekt RED avevamo appreso come la patch 4.02 di The Witcher 3 Complete Edition avesse migliorato sia il comparto grafico che le prestazioni dell'action-GDR su console di ultima generazione. I cambiamenti in positivo vengono confermati dalla puntuale analisi di Digital Foundry.

Come evidenziato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il framerate di The Witcher 3 in modalità Prestazioni può finalmente dirsi stabile tanto su PlayStation 5 quanto su Xbox Series X|S. Sulle piattaforme Microsoft parliamo di un balzo a volte pari a 8-10fps in più rispetto alla precedente patch, che aveva migliorato la situazione legata alla modalità Ray Tracing a 30fps ma l'aveva invece peggiorata in modalità Prestazioni. Viene ancora registrato qualche piccolo calo nelle situazioni di combattimento più concitate o nelle aree più affollate dagli NPC (prima su tutte Novigrad), ma le performance generali sono decisamente più soddisfacenti, anche durante le cutscene.

Ricordiamo che la patch 4.02 ha inoltre reintrodotto la possibilità di attivare l'HBAO su PC, oltre ad aver aggiunto uno slider per il motion blur e migliorato su tutte le piattaforme la qualità di Screen Space Reflection e riflessi in Ray Tracing tramite l'aggiunta dell'effetto di rifrazione. Secondo Digital Foundry, l'update corrisponde bene o male ad una "versione definitiva" dell'edizione next-gen di The Witcher 3.

I giocatori possono dunque tornare a vestire i panni di Geralt di Rivia più sereni che mai, nell'attesa che CD Projekt torni a parlarci di The Witcher Polaris e degli altri progetti legati al franchise.