The Witcher 3: migliori trucchi per i nuovi giocatori su PS5 e Xbox Series X

Dopo un’attesa durata anni, CDPR ha finalmente messo a disposizione di tutti i possessori del gioco originale l'aggiornamento gratis alla versione Next Gen di The Witcher 3, che permette di migliorare numerosi aspetti tecnici e di gameplay su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se state per tornare a vestire i panni di Geralt, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Non preoccupatevi della difficoltà

A meno che non vogliate continuare una partita iniziata nella precedente versione di The Witcher 3 Wild Hunt, dovrete dare il via ad una nuova avventura e, per farlo, vi verrà chiesto di selezionare una fra le quattro difficoltà disponibili, ovvero Una storia semplice, Spada in pugno, Lacrime e sangue e Marcia della morte. Senza entrare troppo nel dettaglio delle differenze tra una e l’altra, sappiate che aumentare il livello di sfida nel titolo CD Projekt RED rende i nemici non solo più aggressivi, ma anche più forti, permettendogli così di mandare Geralt al tappeto con pochi attacchi.In ogni caso, la scelta della difficoltà non è permanente ed è possibile modificarla in qualsiasi momento accedendo al menu delle Opzioni e selezionando la schermata delle ‘Impostazioni di gioco’: troverete la selezione della difficoltà in fondo all’elenco.

Esplorate, ma con attenzione

Uno dei punti di forza di The Witcher 3 Wild Hunt riguarda la generosa quantità di punti interrogativi bianchi sulla mappa: ciascuno di essi contrassegna un luogo d’interesse al cui interno potrebbero nascondersi oggetti che danno il via a piccole quest, progetti per armi e armature oppure pericolose creature da affrontare. Esiste però un piccolo ostacolo che potrebbe impedirvi di procedere con la pulizia di alcune aree: in The Witcher 3, infatti, i nemici hanno un livello predefinito in ciascuna porzione della mappa e la loro forza non si adatta a quella di Geralt.

Nel caso in cui doveste imbattervi in avversari troppo forti, quindi, segnatevi la posizione e tornate in un secondo momento, quando sarete sufficientemente forti.

Per quello che riguarda invece il discorso inverso, è invece possibile mettere in atto una pratica soluzione. Se non amate affrontare nemici troppo deboli, è possibile far sì che i loro parametri di vita e forza si adattino a voi: per fare questo, modificate la voce ‘Potenziamento Nemici’ nella schermata ‘Impostazioni Gioco’ delle Opzioni.

Va però precisato che questa particolare voce dei menu va ad intervenire solo ed esclusivamente sulle creature e sui nemici umani che hanno un livello inferiore a quello del vostro Geralt di Rivia: questo significa che gli avversari di livello più alto continueranno ad avere le medesime statistiche e saranno sempre ostici da sconfiggere. Vi suggeriamo quindi di utilizzare questa opzione solo se amate esplorare e volete fare in modo che ogni avversario rappresenti una sfida.

Meditate

Tramite il menu di The Witcher 3 Wild Hunt è possibile sia accedere all’inventario che ad altre funzionalità come quella relativa alla Meditazione. Potrebbe sembrare superflua, ma questa meccanica di gioco è fondamentale e potrebbe tornarvi parecchio utile se usata al momento giusto. Eseguendo questa particolare azione per almeno un’ora, il nostro Geralt non solo ritorna perfettamente in salute, ma sfrutta in automatico alcuni oggetti a base di alcol nell’inventario per ripristinare i consumabili attivi nell’inventario. Vista la facilità con cui è possibile reperire o acquistare gli oggetti per la ricarica dei consumabili e la loro enorme utilità sul campo, è bene procedere con una breve fase di meditazione prima di accedere ad un dungeon o prendere parte ad uno scontro impegnativo.

Per chi non lo sapesse, ecco quali sono i tre tipi di consumabili che si ricaricano con la Mediatazione in The Witcher 3:

Unguenti: si tratta di contenitori al cui interno vi è un materiale con il quale viene intrisa la lama del protagonista, conferendole temporaneamente caratteristiche uniche

si tratta di contenitori al cui interno vi è un materiale con il quale viene intrisa la lama del protagonista, conferendole temporaneamente caratteristiche uniche Pozioni: bevande che garantiscono benefici per un breve lasso di tempo e che, al contempo, aumentano il valore della Tossicità di Geralt

bevande che garantiscono benefici per un breve lasso di tempo e che, al contempo, aumentano il valore della Tossicità di Geralt Bombe: oggetti da lancio che infliggono danno oppure applicano effetti negativi a chi viene coinvolto nell’esplosione

Sapersi muovere è importante

Come vi abbiamo accennato poco sopra, i nemici che popolano il mondo di The Witcher 3 Wild Hunt non sono tutti dello stesso livello e potrebbe capitare che la missione che state svolgendo o il punto d’interesse che state visitando presentino creature di livello poco più alto del vostro. A meno che tale divario non sia eccessivo (in tal caso, datevela a gambe), sappiate che è possibile ugualmente tener testa all’avversario, ma occorre combattere con grande attenzione alla parte difensiva, poiché attaccare a testa bassa condurrebbe a morte certa. Sfruttando rapidi fendenti con la spada e i segni (in particolare Quen, che genera uno scudo protettivo), potete avvicinarvi al bersaglio, colpirlo e poi ritirarvi, reiterando lo stesso procedimento fino a quando il nemico non morirà.

Cambio rapido dei Segni

La versione Next Gen di The Witcher 3 Wild Hunt non si limita a migliorare la resa grafica del gioco su PC e piattaforme di ultima generazione, poiché apporta anche alcune novità in termini di gameplay che coinvolgono qualsiasi edizione del gioco di ruolo. Una delle più rilevanti è il cosiddetto ‘Menu di accesso rapido’, che rende la gestione dell’inventario dello Strigo molto più fluida e aiuta a modificare l’assetto in uso con grande facilità. Basta premere infatti il dorsale sinistro (LB su Xbox, L1 su PlayStation) per visualizzare a schermo un menu radiale attraverso il quale si può immediatamente modificare il Segno attivo, utilizzare un qualsiasi consumabile, modificare i dardi della balestra o attivare oggetti come la torcia. Insomma, si tratta di una funzionalità particolarmente utile che tutti i giocatori dovrebbero immediatamente iniziare ad usare.

Saltate senza paura

Una delle modifiche al gameplay di The Witcher 3 Wild Hunt apportate da CD Projekt RED riguarda i danni da caduta. Il team di sviluppo ha infatti deciso di limitare il quantitativo di danni subiti da Geralt in seguito ad una caduta da altezze elevate: questa modifica, apparentemente banale, si traduce nella possibilità di esplorare con maggiore semplicità alcune aree della mappa, poiché salti prima impossibili consentono ora di atterrare senza morire, ma solo con qualche graffio. Ovviamente vi sconsigliamo di saltare da un dirupo, in quel caso è improbabile che le modifiche introdotte con l’update Next Gen possano farvi atterrare sani e salvi.

Armi e armature gratis

A meno che non siate nelle fasi avanzate dell’avventura, vi suggeriamo di accaparrarvi sin da subito i due set di armi ed armature gratuiti che gli sviluppatori di The Witcher 3 Wild Hunt hanno messo a disposizione di tutti i giocatori. Stiamo parlando del set dei Mille Fiori (Livello 7) e quello della Tigre Bianca dell’Ovest (Livello 11), che potrebbero contribuire a farvi diventare più forti grazie all’influenza che hanno sui parametri di Geralt. Alcune delle armi incluse nel set permettono inoltre di guadagnare punti esperienza extra e potrebbero tornarvi utili se volete aumentare velocemente il livello del protagonista. Se volete saperne di più sul semplice sistema attraverso il quale ottenere questi oggetti, vi rimandiamo alla lettura della guida su come sbloccare le armature gratis Tigre Bianca dell'Ovest e Mille Fiori in The Witcher 3 Next Gen.

Contenuti a tema Netflix

Visto l’enorme successo riscosso dalla serie Netflix, CD Projekt RED ha deciso di implementare nella versione Next Gen di The Witcher 3 Wild Hunt una serie di contenuti legati proprio alla serie con protagonista Henry Cavill. Visitando il menu delle opzioni e selezionando ‘Impostazioni Gioco’, è possibile scorrere tra le voci della schermata per abilitare l’aspetto alternativo di Dandelion e quello dell’armatura nilfgaardiana, così che entrambi abbiano un look molto simile a quello visto nella serie TV targata Netflix. In giro per Velen, inoltre, è possibile accettare e completare la missione secondaria intitolata ‘All’ombra del fuoco eterno’ al fine di ottenere alcune ricompense legate alla serie.

Modalità grafiche

Un altro vantaggio della versione Next Gen di The Witcher 3 Wild Hunt riguarda la possibilità di modificare la modalità grafica in uso per personalizzare l’esperienza di gioco e decidere se prediligere una maggiore fluidità o se migliorare la resa visiva. Ecco di seguito le due opzioni che si possono trovare nella sezione ‘Impostazioni Video’ del gioco su PS5 e Xbox Series X:

Modalità Prestazioni: dà la priorità ad un’esperienza di gioco più fluida puntando a raggiungere i 60 fotogrammi al secondo con risoluzione dinamica

dà la priorità ad un’esperienza di gioco più fluida puntando a raggiungere i 60 fotogrammi al secondo con risoluzione dinamica Modalità Ray Tracing: abilita l’illuminazione globale in ray tracing e i riflessi di qualità superiore per una maggiore fedeltà visiva. In questo caso l’esperienza di gioco punta ai 30 fotogrammi al secondo con risoluzione dinamica

Attivate il cross-save

The Witcher 3 Wild Hunt non è esattamente un gioco recente e nel corso degli anni è probabile che l’abbiate acquistato in più versioni o che abbiate ricevuto copie extra, come quella PC che per un periodo di tempo limitato è stata donata ai giocatori PS4 che collegavano un account GOG al titolo. Proprio per questa ragione, vi suggeriamo di seguire la nostra guida su come attivare il cross-save in The Witcher 3, così da poter giocare il titolo CD Projekt RED ovunque e senza mai preoccuparvi dei salvataggi, poiché verranno caricati in automatico nel cloud al termine di una sessione.Sappiate inoltre che questo sistema è obbligatorio per chiunque sia intenzionato a trasferire i salvataggi della versione PlayStation 4 su quella PlayStation 5, poiché quella Sony è l’unica versione che non permette l’importazione automatica dei progressi.