The Witcher 3: la mod HD Reworked migliora le texture ambientali

Nonostante siano passati ormai diversi anni dall'uscita di The Witcher 3, la scena dei modder dell'ultima epopea dello Strigo non è mai stata così attiva e, dopo aver sfornato un editor di missioni e un pacchetto di texture per nemici e creature, aggiorna la mod HD Reworked e la rende disponibile gratuitamente su PC.

Grazie agli sforzi compiuti dal team diretto dal programmatore dilettante conosciuto nella scena come Halk Hogan PL, la versione 5.1 di The Witcher 3: HD Reworked Project migliora le texture di tutte le superfici naturali e delle strutture architettoniche che imperlano il paesaggio fantasy del capolavoro ruolistico di CD Projekt.

La mod in questione interviene inoltre sulle normal maps e sulle texture del fogliame degli alberi e di un'infinità di modelli poligonali (dai carri alle singole tipologie di rocce e massi) per "aumentare la definizione" delle texture originarie attraverso un approccio simile a quello adottato da altri pacchetti di texture fan made, come quello degli autori della mod HD Monsters Reworked.

Come spiegano gli stessi curatori del progetto sulle pagine di NexusMods, infatti, il loro scopo non è quello di stravolgere il comparto grafico della versione originaria di The Witcher 3 ma di rimanere nel solco tracciato da CD Projekt e dalla loro visione artistica, il tutto senza impattare negativamente sulla VRAM e sulle risorse di sistema. Date un'occhiata al video che trovate in apertura d'articolo e diteci cosa ne pensate di questa mod, se intendete utilizzarla per reimmergervi nell'universo di The Witcher 3 Wild Hunt nella speranza, così facendo, di ingannare l'attesa per l'uscita di Cyberpunk 2077.