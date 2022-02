The Witcher 3: una mod lo rende interamente giocabile in prima persona

Nei giorni scorsi, la già famosa mod di The Witcher 3 per la visuale in prima persona ha ricevuto un importante aggiornamento. L'autore dell'espansione fan made ha infatti sbloccato l'inquadratura in soggettiva in tutte le attività ingame, dall'esplorazione ai combattimenti.

L'ultimo update rimuove così le limitazioni imposte dal sistema di gestione della telecamera e permette agli emuli dello Strigo di sganciarsi completamente dall'inquadratura alle spalle per attivare e mantenere abilitata la visuale in soggettiva in qualsiasi frangente dell'avventura fantasy.

Il lancio dell'aggiornamento viene celebrato con un video gameplay che testimonia la bontà del lavoro svolto dal modder: una volta installata, infatti, l'espansione amatoriale consente a Geralt di Rivia di adottare l'inquadratura in soggettiva per esplorare, combattere, navigare, cavalcare e dialogare con i numerosi PNG che popolano il kolossal di CD Projekt.

Per raggiungere questi risultati, il modder Crthdr ha dovuto riprogettare i modelli poligonali delle braccia per utilizzarle come base su cui operare tutte le modifiche necessarie per ricostruire le animazioni con visuale in prima persona. Qualora foste interessati, trovate tutte le indicazioni per scaricare e installare la mod "Gervant First Person" al link di NexusMods che vi lasciamo in calce alla notizia.

Per rimanere in tema, vi riproponiamo il nostro speciale sugli easter egg e i migliori segreti di The Witcher 3.