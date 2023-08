The Witcher 3: i mostri più pericolosi del GDR fantasy di CD Projekt

Dopo aver scoperto 3 segreti di The Witcher, dalla cicatrice al medaglione, rimaniamo nell'universo fantasy del capolavoro ruolistico di CD Projekt per ripercorrere le tappe più importanti dell'ultimo viaggio dello Strigo dedicandoci ai mostri più pericolosi di The Witcher 3 Wild Hunt (e relative espansioni).

Tra una partita a Gwent e una corsa a cavallo tra i vigneti di Toussaint, il viaggio intrapreso dagli emuli di Geralt di Rivia è pieno di battaglie contro nemici estremamente letali. Ripensando all'odissea vissuta dallo Strigo, riavvolgiamo il nastro dei ricordi per focalizzarci sui boss più difficili e sulle creature più temibili che popolano la dimensione fantasy di The Witcher 3.

Il Grifone Reale di Bianco Frutteto

La prima, grande prova affrontata da Geralt nel corso della campagna principale di The Witcher 3 ha le fattezze di un gigantesco grifone. La battaglia con la creatura più temuta dagli abitanti di Bianco Frutteto e dei villaggi limitrofi è solo l'ultimo dei compiti assegnati al nostro impavido eroe. Le numerose missioni che precedono la caccia al Grifone Reale ci preparano psicologicamente allo scontro ma, al tempo stesso, instillano nel giocatore il terrore per quello che ci attende nel caso in cui dovessimo prendere sotto gamba la sfida. È forse questo il motivo per il quale il mostro alato di Bianco Frutteto viene ricordato dagli appassionati come uno dei nemici più arcigni di The Witcher 3, nonché uno dei più rispettati.



Dettlaff, il Vampiro Superiore

Tra le grandi battaglie proposteci da CD Projekt con le espansioni di The Witcher 3, quella da affrontare contro Dettlaff spicca per difficoltà, tecnica e, se vogliamo, teatralità. Il Vampiro Superiore Dettlaff van der Eretein tiene fede al suo soprannome di "Bestia di Beaclair" terrorizzando i suoi avversari con sciami di pipistrelli che dilaniano i malcapitati di turno. L'unica speranza di sopravvivenza per Geralt è rappresentata dalla pazienza dimostrata nell'attendere il momento esatto per sferrare i contrattacchi e schivare le ondate di mostriciattoli lanciate dal succhiasangue di Blood and Wine.



Il Custode

A dispetto delle apparenze, il ramingo incrociato esplorando le ambientazioni di Hearts of Stone è uno dei nemici più temibili dell'intera esperienza ruolistica di The Witcher 3. L'implacabile mostro che si cela sotto il mantello costringe lo Strigo a ricorrere a tutta la sua esperienza nell'arte del combattimento e degli incantesimi, a causa dei danni ingenti arrecati dai colpi inferti dal Custode e, con essi, dall'importanza di schivarli con il giusto tempismo per evitare di essere sopraffatti da questa creatura ancestrale.



Imlerith

Dei generali al servizio della Caccia Selvaggia, Imlerith è certamente il più coriaceo e difficile da abbattere. I toni epici dello scontro da affrontare contro questo campione non-morto si rispecchiano nei devastanti attacchi di Imlerith che, seppur relativamente prevedibili, finiscono col trasformare la sfida in un vero inferno a causa degli straordinari poteri di teletrasporto utilizzati dal generale per abbattere lo Strigo.



Il Principe Rospo

Astuto come una volpe e agile come una lepre, il Principe Rospo fa davvero di tutto per confondere il suo avversario e indurlo a sottovalutarne le abilità in battaglia. Basta un singolo spruzzo di acido, però, per far ravvedere i più distratti. Gli attacchi venefici del più 'nobile' dei mostri di Hearts of Stone obbligano i giocatori a fare incetta di oggetti per ripristinare la salute e, al contempo, preoccuparsi di schivare ondate di acido e zampate fulminee.