The Witcher 3: i nemici guadagnano un'IA nextgen con l'update 1.7 della mod Redux

Aleks Vuckovic, il modder dietro al progetto di The Witcher 3 Redux che stravolge il GDR di CD Projekt, approfitta della pubblicazione dell'update 1.7 della sua mod per donare ai nemici umani di Geralt un'intelligenza artificiale ancora più evoluta.

La versione 1.7 di Redux implementa infatti la meccanica di gioco battezza dallo stesso Vuckovic come Adaptive Human Intelligence (AHI), un sistema che dovrebbe consentire ai nemici umani dello Strigo di adattarsi in maniera dinamica alle tecniche di combattimento espresse dall'eroe di The Witcher 3.

Nelle intenzioni del suo autore, il sistema AHI promette di rendere estremamente più coinvolgenti le sfide affrontate da Geralt di Rivia contro i soldati, i banditi e tutti gli avversari umani che osano ostacolare il suo cammino. In funzione della nuova IA dei nemici, questi ultimi cambieranno il proprio approccio al combattimento in base agli attacchi e alle mosse compiute dal nostro alter-ego.

L'update 1.7 di Redux, di conseguenza, offre ai nemici umani maggiori possibilità di parare e schivare gli attacchi di Geralt, evitandogli di abbassare la guardia e offrendogli persino l'opportunità di rialzarsi rapidamente dopo essere caduti a terra in conseguenza di un colpo potente effettuato dallo Strigo. Lo stesso Vuckovic sottolinea che tale modifica avrà un impatto sostanziale sull'esperienza di gioco, garantendo di renderla più affine ai gusti e alle esigenze degli appassionati di lungo corso e di chi desidera ricominciare daccapo l'avventura.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che è disponibile la mod che ricrea la grafica oscura del trailer VGX 2013 di The Witcher 3 e la mod che trasforma i combattimenti in sfide a Gwent.