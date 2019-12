The Witcher 3, tra Netflix e videogioco: il numero di utenti vola su PC, è quasi record!

Le avventure di Geralt Di Rivia, interpretato per l'occasione da Henry Cavill, hanno recentemente realizzato il proprio debutto all'interno del catalogo di Netflix.

La serie TV apparsa sulla nota piattaforma streaming sembra aver dato nuova vita a The Witcher 3: Wild Hunt, acclamata produzione targata CD Projekt RED. Già nel corso dei giorni antecedenti a Natale, si era infatti registrato un aumento dei giocatori su PC e console, con oltre 48.000 utenti attivi contemporaneamente su Steam. Ebbene, il trend non sembra rallentare: al contrario!

Secondo quanto riportato da Steam Charts, infatti, la piattaforma dedicata al PC Gaming starebbe attualmente sperimentando una crescita esponenziale dei giocatori intenti ad esplorare le lande di The Witcher 3: Wild Hunt. In particolare, si riporta di un picco di attenzione che ha visto nel corso delle ultime 24 ore ben 91.565 utenti attivi contemporaneamente tra le maglie della creatura di CD Projekt RED. Un dato decisamente rilevante, in quanto estremamente vicino al record assoluto realizzato dall'ultima avventura di Geralt di Rivia. Dal suo lancio su Steam sino ad oggi, infatti, il gioco ha visto attivo allo stesso tempo su di esso un massimo di 92.268 giocatori.



Se ancora non avete avuto modo di dare uno sguardo alla nuova serie TV, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di The Witcher Netflix, a cura di Gabriele Laurino.