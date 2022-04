The Witcher 3 next-gen si fa attendere: ancora rinviate le versioni PS5 e Xbox Series X/S

Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3 Wild Hunt, previste per il secondo trimestre del 2022, vanno incontro ad un nuovo rinvio dopo aver già mancato l'originale esordio fissato entro la fine del 2021. La conferma ufficiale arriva da CD Projekt RED attraverso un messaggio su Twitter.

"Abbiamo deciso che sarà il nostro studio interno a portare avanti il lavoro rimanente per la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt. Al momento stiamo valutando la portata dell'impegno e pertanto abbiamo dovuto posticipare l'uscita prevista per il secondo trimestre a data da destinarsi", spiega il team polacco, che conclude: "Vi forniremo aggiornamenti il prima possibile, grazie per la vostra comprensione".

Una doccia fredda per tutti coloro che stavano aspettando l'update next-gen per le ultime avventure di Geralt di Rivia, che per adesso restano sprovviste di una nuova finestra di lancio. Fino a qualche mese fa The Witcher 3 next gen era ancora atteso per il secondo trimestre del 2022, ma il generale silenzio di CD Projekt RED sull'aggiornamento non faceva effettivamente sperare per il meglio. Non resta dunque che attendere novità nelle prossime settimane, o mesi.

In ogni caso la serie è tornata sotto i riflettori in seguito all'annuncio della nuova saga di The Witcher in Unreal Engine 5, altro progetto che tuttavia resta per il momento completamente avvolto nel mistero.