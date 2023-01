The Witcher 3 Next Gen: Bianco Frutteto è incantevole con la mod HD Reworked

Il collettivo di sviluppatori amatoriali che sta dando forma alla versione Next Gen della mod HD Reworked di The Witcher 3 mostrano in video le migliorie grafiche apportate al mondo di gioco, focalizzandosi sulle bucoliche atmosfere regalate dalla regione di Bianco Frutteto.

La nuova versione dell'espansione fan made di HalkHogan scelta da CD Projekt tra le tante mod integrate in The Witcher 3 Next Gen promette di elevare ulteriormente l'esperienza grafica del kolossal ruolistico con protagonista Geralt di Rivia.

La mod in questione, infatti, sfrutta un'IA Neurale per aumentare in maniera sensibile la qualità e la risoluzione delle texture di ogni elemento naturale e architettonico del paesaggio di The Witcher 3 Wild Hunt, mantenendo inalterato lo stile artistico originario e la visione creativa dei designer della software house polacca.

Il nuovo video propostoci dal team diretto da HalkHogan testimonia la bontà di questo progetto mostrandoci un raffronto tra l'attuale versione di The Witcher 3 le texture ricostruite in alta definizione dai modder.

Il lancio della versione Next Gen della mod HD Reworked è previsto indicativamente per metà 2023 su PC, con download gratuito per chi possiede già il gioco. Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Witcher 3 Next Gen su PlayStation 5.