The Witcher 3 next-gen: come attivare il cross-save su PS5, Xbox e PC

Una delle tante novità della versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 consiste nel pieno supporto al cross-save, funzionalità grazie alla quale gli utenti possono passare da un dispositivo all'altro mantenendo tutti i progressi. Scopriamo insieme come abilitare questo sistema.

Come collegare un account GOG

Il primo step utile per procedere all'attivazione del cross-save è quello di unificare tutte le vostre piattaforme attraverso il collegamento ad un account GOG. Se state giocando su PC ed utilizzate GOG Galaxy 2.0, tale procedimento avviene in automatico. In caso contrario, occorre avviare l'ultima versione di The Witcher 3 Wild Hunt e selezionare la voce 'Le Mie Ricompense' nella schermata iniziale: in questo modo vedrete a schermo una finestra contenente un codice QR ed un link. Utilizzate quindi un browser web o la fotocamera del vostro smartphone per raggiungere il link ed eseguire il collegamento effettuando l'accesso al vostro profilo GOG. Date quindi conferma anche nel gioco e avrete terminato il processo di collegamento. Ripetetelo su tutte le piattaforme in vostro possesso, nel caso in cui doveste essere intenzionati a sfruttare i progressi condivisi su svariati dispositivi.

Come sfruttare il cross-save

Ora che il collegamento è avvenuto e tutto è predisposto all'utilizzo dei progressi unificati, non dovete fare altro che verificare che il cross-save sia attivo: recatevi nel menu 'Carica partita' e premete il grilletto sinistro (L2 su PlayStation, LT su Xbox), così da vedere una piccola finestra contenente un messaggio relativo all'account collegato. In caso affermativo, non dovrete fare altro che giocare mentre siete connessi ad internet, poiché il gioco caricherà automaticamente il file di salvataggio nel cloud al termine della sessione, così da poterlo ritrovare sugli altri dispositivi.

