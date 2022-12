The Witcher 3 Next Gen: come sbloccare l'armatura di Geralt nella serie Netflix

L'aggiornamento alla versione Next Gen di The Witcher 3 Wild Hunt non migliora solo la grafica del gioco CD Projekt RED, ma introduce anche alcuni contenuti inediti come quelli relativi alla serie TV targata Netflix. Gli sviluppatori hanno inserito nel gioco una speciale quest che permette di ottenere la stessa armatura indossata da Henry Cavill.

Il primo passaggio per ottenere l'armatura è quello di accettare la missione secondaria intitolata All'ombra del fuoco eterno: recatevi a Velen e raggiungete l'entrata della Fossa del Diavolo (nell'immagine qui sotto trovate la posizione sulla mappa), dove un uomo vi chiederà di ripulire l'area da alcuni nemici di Livello 9.

Dopo aver eliminato ogni singola minaccia all'esterno della miniera ed aver aperto il suo ingresso, entrate nella caverna e proseguite fino a raggiungere la prima area più ampia: voltatevi a destra e scavalcate la roccia per accedere ad una stanza con una fonte luminosa viola in cui si nasconde la prima di una serie di lettere il cui mittente è Reinald, un ex Witcher. Scendete e raccogliete la seconda lettera, fissata ad una porta di legno con un coltello. Utilizzando i Sensi da Witcher, proseguite verso nord analizzando tutte le tracce e poi entrate nella stanzetta sulla sinistra con un bagliore azzurro, nel quale potete utilizzare la lampada di Keira per rivivere gli eventi passati e scoprire maggiori dettagli su cosa è accaduto in quel luogo. Ora uscite dalla stanza e scendete le scale proseguendo fino ad un bivio: qui potete scegliere se andare a destra o a sinistra con conseguenze sulla difficoltà dello scontro finale della missione, che sarà più accessibile per chi andrà a sinistra.

Recuperate il Glifo viola e proseguite nei cunicoli illuminati di rosso fino a raggiungere un ponte di legno: prima di raggiungere il Glifo, saltate sull'appiglio alla sinistra del ponte per interagire col baule e raccogliere il primo progetto del set dedicato alla serie Netflix. Tornate sul ponte, attraversatelo e raccogliete il Glifo per poi distruggere con un Segno la parete di mattoni, dietro la quale si nasconde un indizio da analizzare sulla parete. Proseguite fino a raggiungere la pianta illuminata di rosso, interagite con la mostruosa creatura e poi andate dritto fino ad accedere ad una stanza più ampia. Andate avanti fino alla stanza che prosegue sulla sinistra, in corrispondenza della quale vi è un altro Glifo: svoltate a sinistra e saltate per raggiungere il laboratorio dall'altra parte. La porta a sinistra del laboratorio vi permetterà di raggiungere la parte più alta dell'ampia stanza in cui siete entrati prima, così da saltare sulle assi di legno e proseguire nel vostro cammino nella caverna, che vi condurrà ad un altro Glifo e alla quarta lettera di Reinald.

Poco prima del Glifo vi era un bivio: svoltate sulla destra per raggiungere una stanza con svariati nemici ed eliminateli tutti. Arrampicatevi sulla parete di legno verso sud e distruggete la porta a sinistra con un Segno per accedere alla stanza che nasconde un'altra lettera di Reinald (la seconda). Uscite dalla stanza e proseguite verso la pianta illuminata di rosso, andate fino in fondo e lasciatevi cadere dalla piattaforma di legno. Eliminate il nemico e andate avanti nel corridoio per poi procedere sulla destra al bivio, che vi condurrà ad una stanza piena di nemici. Ripulita l'area, continuate il vostro percorso lungo le scale fino a raggiungere una grossa porta rossa, sulla quale è appesa la quinta lettera di Reinald.

A questo punto, aprite la porta e usate un Segno sul cadavere in fondo alla stanza per attivare un filmato. Se avete creato la pozione che avete trovato in una stanza poco fa, avrete maggiori possibilità di farcela contro la versione posseduta di Reinald. Sconfiggete il Witcher e poi la creatura che si è impossessata del suo corpo: al termine del combattimento, inizierete a parlare col fantasma del Witcher, che vi darà tutti i progetti del set del Lupo Dimenticato.

Va precisato che questo è solo uno dei tanti modi per completare questa missione, ma se il vostro obiettivo è semplicemente quello di ottenere il set, potete evitare di porre troppa attenzione alle lettere e al fato di Reinald.

