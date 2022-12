The Witcher 3 Next Gen, come sbloccare due armature gratis: Tigre Bianca e Mille Fiori

Se state approfittando dell'arrivo di The Witcher 3 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (senza contare la corposa patch per PC), sappiate che è possibile sbloccare ben due set inediti, composti da armi ed armature, in maniera completamente gratuita.

Tigre Bianca dell'Ovest

Il primo set è quello della Tigre Bianca dell'Ovest, che include una splendida armatura completa e un paio di lame con cui fare a fette nemici umani e creature. In questo caso non occorre fare nulla di particolare per entrare in possesso del set, poiché viene donato a chiunque abbia effettuato l'aggiornamento alla versione di ultima generazione del gioco di ruolo CD Projekt RED.

Aprite la mappa della regione tenendo premuto il tasto Options/Start, poi attivate la visualizzazione della mappa del mondo tramite la pressione di Triangolo su PlayStation (Y su Xbox) e dirigetevi verso il 'Castello Reale di Vizima', accompagnato dall'icona di uno scudo nero con un drago giallo. Usando il viaggio rapido verso questo luogo, verrete teletrasportati alla sala del trono: guardando la regale seduta del re, spostatevi sulla sinistra e raggiungete il cortile. Nell'area ovest del cortile vi sono due stanze, una aperta ed una chiusa. Entrate in quella aperta e sfruttate il passaggio interno per raggiungere quella adiacente: si tratta della camera di Yennefer, all'interno della quale vi è un forziere contenente tutti gli oggetti che state cercando.

Ecco di seguito l'elenco completo dei pezzi che fanno parte del set della Tigre Bianca dell'Ovest:

Spada d'acciaio della Volpe a Nove Code

Spada d'argento della Volpe a Nove Code

Armatura della Tigre Bianca dell'Ovest

Stivali della Tigre Bianca dell'Ovest

Pantaloni della Tigre Bianca dell'Ovest

Vambraci della Tigre Bianca dell'Ovest

Si tratta di un'armatura di Livello 11 che aumenta la vitalità e migliora la resistenza a perforamento, percosse, fendenti e danni da mostri. Le due armi hanno invece alte probabilità di infliggere colpo critico e causare sanguinamento.

Mille Fiori

Per ottenere invece il set di armi ed armatura dei Mille Fiori occorre seguire un passaggio aggiuntivo che è identico a quello che abbiamo visto nella guida su come abilitare il cross-save in The Witcher 3 Next Gen (chi ha già attivato tale feature non dovrà fare altro). Bisogna infatti recarsi nella schermata principale del gioco, selezionare la voce 'Le mie ricompense' e seguire i passaggi indicati a schermo per collegare un account GOG e riscattare il set.

Dopo la conferma visualizzata a schermo, potrete raggiungere il baule di Vizima per raccogliere i seguenti oggetti:

Spada dei Mille Fiori

Vedova Bianca della Valle dei Fiori

Armatura dei Mille Fiori

Stivali dei Mille Fiori

Guanti dei Mille Fiori

Pantaloni dei Mille Fiori

Si tratta in questo caso di un'armatura di Livello 7 che, in modo simile alla prima corazza, migliora la resistenza a perforamento, percosse, fendenti e danni da mostri. Le spade dispongono invece di bonus diversi, poiché aumentano l'esperienza ottenuta all'eliminazione di mostri ed umani, aumentano la penetrazione delle armature, potenziano il Segno Aard e l'efficacia dei colpi critici. Insomma, si tratta di un ottimo set con cui iniziare l'avventura.

Avete già letto la guida con i passaggi da seguire per scaricare l'aggiornamento gratis di The Witcher 3 su PS5, Xbox Series X|S e PC?