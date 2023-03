The Witcher 3 su next gen: i giocatori celebrano il look dei piccioni!

Forte dello straordinario successo riscosso dal terzo capitolo della saga di Geralt di Rivia, CD Projekt RED ha chiuso il 2022 con la pubblicazione di una versione di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X.

Tra migliorie tecniche di vario genere e implementazione del ray tracing, l'aggiornamento del GDR ha reso ancora più spettacolare l'opera del team polacco, anche se con alcune eccezioni! Una di queste si è improvvisamente tramutata in una star dell'immaginario videoludico, dopo essere stata immortalata da un giocatore in un divertente screenshot.

Come potete verificare in apertura e in calce a questa news, lo sfortunato protagonista della vicenda è un innocente esemplare di piccione in volo tra i tetti di Novigrad. Il modello della creatura, in effetti, si presta a scatenare qualche divertita risata, viste le sue fattezze insolite e decisamente poco realistiche. Una circostanza sulla quale la community di The Witcher 3: Wild Hunt non ha mancato di ironizzare, trasformando il povero piccione in una vera e propria star digitale. Sui lidi di Reddit, in particolare, i giocatori si stanno divertendo a immortalare i piccioni del GDR nelle pose più improbabili.



Spezzando una lancia in favore di CD Projekt RED, ricordiamo che spesso i modelli dei piccoli volatili risultano essere poco curati: in genere, infatti, i giocatori li osservano solamente da molto lontano o, comunque, in maniera distratta.