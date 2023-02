The Witcher 3 Next Gen include dei contenuti per adulti creati dai modder, ma è un errore

Nel realizzare la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, i ragazzi di CD Projekt RED hanno attinto anche all'enorme mole di contenuti che la comunità dei modder ha prodotto negli anni che hanno seguito il lancio della versione originale. Qualcosa, tuttavia, è sfuggita al loro controllo.

Dopo le segnalazioni degli utenti, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno confermato d'aver involontariamente incluso nella versione next-gen di The Witcher 3 dei contenuti NSFW realizzati dai modder, per la precisione delle texture che riproducono in maniera realistica i genitali di alcuni mostri con le sembianze di donna, come le megere di Crookback Bog e le bruxa. Queste nemiche erano presenti svestite anche nella versione originale del gioco, tuttavia i loro genitali non erano dettagliati e apparivano come quelli di una bambola per bambine.

In una lettera inviata a Kotaku, CD Projekt RED ha spiegato: "La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt include alcune mod della community che non sono state create da CD Projekt, in aggiunta ai numerosi miglioramenti creati e implementati internamente dallo studio. Unire tutto assieme è stato un processo complesso e la presenza di queste texture nella versione di lancio non è intenzionale. Stiamo lavorando per risolvere il problema".

Le texture in questione sono dunque sfuggite al controllo degli sviluppatori polacchi, che durante la realizzazione nell'edizione next-gen hanno scelto di implementare anche dei contenuti prodotti dai modder, oltre ai loro miglioramenti. Stando alle loro parole, trattandosi di aggiunte non volute, le texture verranno rimosse con uno dei prossimi aggiornamenti del gioco.

Già che ci siete, consultate queste 5 curiosità su The Witcher 3 che probabilmente non conoscete.