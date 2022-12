The Witcher 3 next-gen ed i problemi tecnici su PC: novità da CD Projekt RED

Sebbene il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S sia andato per il verso giusto, sono stati segnalati al contrario vari problemi per la versione PC di The Witcher 3 next-gen tra crash, glitch, frame-rate instabile ed altro ancora.

CD Projekt RED è stata subito messa al corrente della situazione, confermando in un messaggio su Twitter di essere già al lavoro per trovare una soluzione ai diversi inconvenienti emersi. In un aggiornamento pubblicato sul proprio forum ufficiale, lo studio polacco ha rivelato nello specifico su quali problemi di natura tecnica sta attivamente investigando così da trovare una soluzione al più presto e preparare così nuove patch. Nello specifico, CD Projekt RED si sta occupando di:

Crash della versione PC

I giocatori Origin che non riescono ad effettuare l'update alla nuova versione

Problemi nelle performance del Ray Tracing sulle GPU Intel

Si tratta però solo di una parte degli inconvenienti emersi subito dopo il lancio dell'edizione next-gen, considerato come alcuni giocatori abbiano riferito di problemi di stuttering oltre a glitch e fenomeni di pop-in per il Ray Tracing. E' probabile che gli autori stiano affrontando queste problematiche un poco alla volta, così da perfezionare gradualmente la versione PC e renderla pienamente accessibile. In aggiunta, CD Projekt RED è al lavoro per risolvere un altro bug relativo alla versione PS5, con utenti di specifiche regioni che non riescono ad accedere alle edizioni aggiornate delle espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt.

Aspettando le prossime patch, intanto la nostra recensione di The Witcher 3 next-gen, dove illustriamo le diverse migliorie apportate con il passaggio alla nuova generazione.