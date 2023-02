The Witcher 3 Next Gen e i problemi dell'Update 4.01: CD Projekt lavora alla patch

Le lamentele dei giocatori per i problemi di stuttering e performance della patch 4.01 di The Witcher 3 spingono il supporto ufficiale di CD Projekt a intervenire pubblicamente per confermare di essere al lavoro su un aggiornamento correttivo.

Dalle colonne del forum di CD Projekt RED, i curatori del supporto ufficiale della software house polacca riferiscono di essersi attivati per risolvere i problemi segnalati da chi, dopo aver installato la patch 4.01 di The Witcher 3, è incappato in stuttering e altri problemi di varia natura che hanno impattato sulla fluidità dell'esperienza di gioco.

Il messaggio di CD Projekt si concentra sulle problematiche segnalate dagli utenti su PC, ma il supporto ufficiale dell'azienda polacca conferma di essere al lavoro per risolvere gli stuttering e i cali di framerate emersi in modalità Performance su PlayStation 5 e Xbox Series X, specie nell'esplorazione delle aree open world della mappa più 'pesanti' come Novigrad e Beauclair.

Mentre aspettiamo di conoscere la data di lancio di questo importante hotfix che dovrebbe risolvere i problemi dell'Update 4.01 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di The Witcher 3 Next Gen su PlayStation 5.