The Witcher 3 next-gen su PS5 e Xbox Series X, dove gira meglio? Il confronto di DF

Dopo aver preso in esame la problematica versione PC di The Witcher 3 Complete Edition, gli esperti tech di Digital Foundry passano su console per analizzare le versioni next-gen dell'action GDR open world su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Come ben saprete, con l'update next-gen è ora possibile godersi The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X in due modalità distinte, con la prima che permette di giocare con Ray Tracing attivo e la seconda incentrata sul framerate e sulla fluidità del gameplay.

Premesso che l'update ha introdotto una serie di migliorie grafiche e non solo su entrambe le console, Digital Foundry ha denotato alcune differenze chiave tra le due versioni. In modalità Ray Tracing, Xbox Series X spesso offre un numero di pixel più elevato rispetto a PS5, all'interno della loro gamma dinamica. In modalità prestazioni, girando per Novigrad posisamo toccare i 1440p su PS5 e 1800p su Series X. C'è però anche da dire che ci sono vantaggi visibili su PlayStation 5 per quanto riguarda la qualità della vegetazione e delle ombre, e del level of detail generale.

La modalità Ray Tracing, per quanto rende il gioco estremamente più bello da ammirare, è sconsigliata da Digital Foundry a causa delle prestazioni non soddisfacenti. Su Xbox Series X, i 30fps sono più stabili rispetto alla console Sony, ma i cali e il più tangibile input lag rischiano sfortunatamente di rovinare l'esperienza su entrambi i fronti.

Meglio la modalità Prestazioni, che rinuncia al Ray Tracing ma assicura una fluidità di gioco a 60 frame al secondo (con eccezioni nell'affollata Novigrad), anche grazie al supporto del Variable Refresh Rate su entrambe le piattaforme.

Molto bene anche i tempi di caricamento: se su PS4 Pro si impiega un minuto e 35 secondi per caricare l'area del Velen, su PS5 ci mettiamo soltanto 13 secondi, e su Xbox Series X 16 secondi. Nota dolente invece per quanto riguarda la stabilità generale, con casi di crash segnalati su entrambe le console.

